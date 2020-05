Sant’Agnello in lutto, la città dice addio a Gaetano Napolitano il “Postino”

Penisola sorrentina. Una notizia che strugge i cuori di tutti gli abitanti di Sant’Agnello, quella della dipartita del caro Gaetano Napolitano il “Postino” di soli 56 anni che lascia in un immenso dolore i suoi familiari, a partire dalla moglie Mariarosaria, i figli Maddalena, Christian, Davide e Angelo. Poi ancora il genero Giovanni, il fratello Pasquale ed i parenti tutti.

Il rito funebre sarà celebrato domani, venerdì 15 maggio, presso il cimitero di Sant’Agnello, prima della cremazione. Ricordiamo che a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, la cerimonia avverrà in forma privata come sancito nel decreto ministeriale.

La redazione e il direttore di Positanonews esprimono i più sinceri sentimenti di cordoglio nei confronti della famiglia Napolitano, nella speranza che un abbraccio possa essere di conforto.