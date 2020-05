Sant’Agnello. La Marinella

Le immagini di questo video materializzano la voglia di ripartire. Ripartire alla grande con lo slogan CLEAN & SAFE, pulito e sicuro. Le scogliere semidistrutte dalla grande mareggiata di novembre, sono state riparate già dalle scorse settimane con il pontone Adan, adesso lo scavatore sta appianando l’arenile.

Poche persone sulla terrazza, il bar chiuso e un senso di amarezza ci avvolge al pensiero che Paolo non c’è e non ci sarà. Il male che lo affliggeva se le portato via, ci ha lasciato in eredità quella capacità imprenditoriale improntata sulla conduzione familiare stretta, senza orari e senza feste.