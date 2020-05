Sant’Agnello, la denuncia dei fratelli Massa: “Tomba di nostra madre profanata. Vergognoso!”

Sant’Agnello, Penisola sorrentina. Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di denuncia da parte di Brigida, Anna e Giuseppe Massa che lo scorso 23 marzo hanno perso l’affetto della loro cara mamma. Solo oggi, dopo l’ultima visita abbastanza remota a causa dell’emergenza coronavirus, i due hanno notato qualcosa di insolito.

Recandoci, io e miei fratelli, dopo più di un mese, vista la chiusura dei cimiteri, sulla tomba di nostra madre, siamo rimasti increduli nel verificare che, qualcuno aveva tolto la croce di ferro apposta sul giaciglio temporaneo di nostra madre. A parte che abbiamo pensato che qualcuno, per errore, avesse apposto la foto vicino alla croce sbagliata, quindi abbiamo dovuto cercare il custode per capire quale fosse la tomba di mamma. Purtroppo dal 23 marzo, giorno in cui c’è stato il “funerale” non ci è stato più possibile recarci a trovarla, stamattina siamo rimasti increduli ed anche arrabbiati. Riteniamo VERGOGNOSO un fatto del genere, in un Comune pensavo CIVILE!