Sant’Agnello. Da inizio settimana prossima al via il rifacimento dell’asfalto in diverse strade cittadine

Il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani ha comunicato che la città non si ferma. Da inizio settimana prossima si darà il via al rifacimento dell’asfalto in zona Marinella ultimo tratto via Crawford, via Fiorentino, via Castellano, via Pozzillo ed ultimo tratto di via Iommella Grande. Si continuerà nelle prossime settimane con il rifacimento dell’asfalto in via Zancani e via San Vito. Nel mentre si sta predisponendo la gara per asfalto in via San Giuseppe, Maiano, Nastro d’Argento e per la ripavimentazione di via Trasaelle che in questi mesi saranno asfaltate!