Sant’Agnello. Il sindaco illustra i prossimi provvedimenti anti-Covid: “Suolo pubblico gratis per attività commerciali e di ristorazione”

Sant’Agnello. Il sindaco Piergiorgio Sagristani, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, rende noto: “Suolo pubblico gratis per attività commerciali e per attività di ristorazione che ne vorranno usufruire! Da domani lunedì 1 giugno mercato rionale con dispositivi di distanziamento e controllo della protezione civile! Stiamo predisponendo il piano di sicurezza e distanziamento per aprire le spiagge libere il 7 giugno dando priorità ai residenti! Entro la metà di giugno approveremo bilancio di previsione e consuntivo del Comune di Sant’Agnello per poi poter usare l’avanzo di amministrazione non vincolato per aiutare con sgravi e misure economiche reali e non solo annunciate attività commerciali, stagionali, NCC, guide turistiche, famiglie in difficoltà e tutte quelle categorie in difficoltà per l’emergenza da Covid 19”: