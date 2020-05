Sant’Agnello, housing sociale: spuntano striscioni contro il sindaco – FOTO

Una vicenda davvero assurda che non fa intravedere nulla di certo nel futuro delle persone coinvolte. Stiamo parlando, ancora una volta, dell’Housing Sociale di Sant’Agnello, dove ci sono in ballo Ricordiamo che i 53 assegnatari, originari di diversi Comuni come Sorrento, Vico Equense, Massa Lubrense, insomma da gran parte della Penisola Sorrentina, sono rimasti a bocca asciutta a due giorni dalla consegna degli appartamenti.

La Procura di Torre Annunziata bloccò tutto, ricordiamo, e pose le abitazioni sotto sequestro, poco prima dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Ora è tutto fermo, nessun provvedimento di dissequestro è stato portato avanti, mentre tante famiglie aspettano.

Nella giornata di ieri avevamo riportato la notizia di una possibile connessione tra la vicenda dell’housing sociale e quella dell’area ex Cirio. E’ lo stesso pm, la dottoressa Andreana Ambrosino, che si occuperà di entrambe i processi per conto della Procura di Torre Annunziata.

Ricordiamo che per quanto riguarda la vicenda dell’area ex Cirio, si è concluso il secondo filone di indagini, e sono scattate diverse misure cautelari, tra queste nei confronti di Adolfo Greco, Antonio Elefante, Maurizio Biondi, Vincenzo Campitiello, Marcello Ciofalo e Vincenzo Colavecchia.

Oggi, pochissimi minuti fa, sono spuntati degli striscioni apposti nei pressi dell’Housing Sociale di Sant’Agnello.

Noi, in quanto redazione di Positanonews, abbiamo sempre manifestato apertamente il nostro sostegno a famiglie che si sono trovate in una situazione allucinante, senza alcuna colpa.