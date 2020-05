Sant’Agnello Housing Sociale. Domani sera speciale Positanonews TG, invito a chi vuole intervenire. Il post di De Gregorio

Sant’Agnello Housing Sociale. Domani sera speciale Positanonews TG, invito a chi vuole intervenire. La trasmissione seguitissima, ogni sera alle 20,30, in contemporanea sul sito www.positanonews.it, il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina , sulla Pagina Facebook e su You Tube, vorremmo parlare dell’housing sociale di Sant’Agnello, che speranze ci sono dopo che il Tar di Napoli ha bloccato quello di Sorrento e dopo l’inchiesta della Procura di Torre Annunziata per la ex Cirio a Castellammare di Stabia, ma anche sentire i punti di vista degli indagati, o dei loro avvocati, dei tecnici e degli amministratori o responsabili locali e della Regione Campania.

Chiunque vuole intervenire deve prenotarsi a direttore@positanonews.it e via whatsapp a 3381830438

Che il tema sia ancora caldo si vede, dopo la protesta disperata degli assegnatari

Il post di Natale De Gregorio

Onore al coraggio di queste persone, che dopo tutte le ingiustizie subite hanno deciso di reagire, di esporsi, di metterci giustamente la faccia.

Sarà una battaglia difficile, contro chi proverà in tutti modi a scaricare le responsabilità su qualcun’altro. L’#HousingSociale era partito come un imponente progetto POLITICO, messo al centro della scorsa campagna elettorale da chi ha vinto le elezioni. Doveva essere un grande aiuto di edilizia #sociale. Oggi si è trasformato, a dire dell’amministrazione, in un “progetto di edilizia privato”, e mancano ancora una presa di coscienza e delle scuse da parte di chi ha permesso che tutto questo andasse avanti nonostante gli intoppi.

Non entro nel merito della questione giudiziaria perchè ho piena fiducia nella giustizia, ma mi aspetto almeno che qualcuno prenda le proprie responsabilità e dimostri SOLIDARIETÀ. Ieri vedere gli striscioni strappati via – solo quelli che criticavano il Sindaco Sagristani – mi ha fatto molto male, perché permettere a queste persone di manifestare e di chiedere chiarimenti è il minimo che possiamo fare.

L’unica cosa che mi viene da dire è che, nel nostro piccolo, siamo con voi 🙏🏻

Chiunque vuole intervenire deve prenotarsi a direttore@positanonews.it e via whatsapp a 3381830438