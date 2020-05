Sant’Agnello. Guarito anche l’ultimo cittadino. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani che ha scritto:

Pubblicando il report della covid map di stasera 8 Maggio 2020 vi devo dare la bella notizia della guarigione dopo 2 tamponi negativi del ultimo cittadino positivo di Sant’ Agnello !! In questo momento non c’ e piu nessun caso positivo al Covid 19 a Sant’ Agnello per cui vi invito ancora di piu’ a rispettare le norme di distanziamento ad usare i mezzi di protezione individuale affinche’ possiamo finalmente con qualche altro sacrificio tornare alla normalita!!