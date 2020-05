Sant’Agnello, esplosione e incendio in Via Armieri: paura per fumo nero

Sant’Agnello, Penisola sorrentina. Paura a via Armieri per un incendio scoppiato in seguito ad una violenta esplosione avvertita dalla quasi totalità dei cittadini del posto. C’è preoccupazione per una coltre di fumo nero che si è sollevata sulla zona dell’accaduto.

Intervento celere dei Vigili del Fuoco di Piano di Sorrento e Carabinieri. Non siamo a conoscenza della causa dell’incendio, ma seguiranno aggiornamenti in merito.