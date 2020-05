Situazione spiagge in Penisola Sorrentina per questa ultima domenica di maggio che in genere vedeva migliaia di persone sbarcare nella terra delle Sirene. Sant’Agnello come Vico Equense chiude le spiagge libere. L’accesso rimane solo a Piano e Sorrento dove gli stabilimenti stanno lavorando

Pochi minuti fa i vigili urbani di Sant’Agnello ha chiuso la spiaggia libera di Santa Caterina. Ordinanza 19 del 27 maggio 2020. Divieto d’accesso a spiagge libere. Ph Diego Ambruoso

A Sorrento gli stabilimenti balneari funzionano tutti regolarmente e in sicurezza, abbiamo visto che , secondo noi, vengono rispettate tutte le regole ( da Leonelli a Marameo come nella diretta sulla pagina facebook di Positanonews ) , spiagge libere senza controllo, ma tutto sommato non ci sono ammassamenti, a Piano di Sorrento funziona perfettamente l’unico stabilimento balneare “Il Nettuno” , che ha già tutti i posti riservati oggi, in attesa dell’apertura degli altri stabilimenti si accede alla spiaggia libera.

Vico Equense off limits, controlli a Massa Lubrense, invece si notano assembramenti alle stazioni della Circumvesuviana. Da Positanonews è tutto per ora…