Primo giorno movimentato della Fase2 in Penisola Sorrentina da Sorrento a Vico Equense, nei centri, si segnala un maggior flusso di persone, ma era prevedibile e comprensibile. In redazione è arrivata anche una mail su possibili assembramenti alla Marinella “Da domani controlli della polizia municipale” , ha detto il sindaco Sagristani. Ovviamente l’euforia del primo giorno , dopo due mesi di isolamento in quarantena per il coronavirus Covid-19