Sant’Agnello. Arrivate solo 100 mascherine dalla Regione Campania, ma il Comune provvederà ad acquistarle per tutti

Sant’Agnello. Riguardo alle mascherine per la protezione individuale inviate dalla Regione Campania il sindaco Piergiorgio Sagristani precisa che avendo il Comune meno di 10.000 abitanti ha ricevuto dalla Protezione Civile regionale solo 100 mascherine che sono state distribuite ad anziani e disabili. Aggiunge che lunedì il Comune proverà a chiedere se ci sono altre disponibilità ma nel mentre, vista l’esiguità della donazione regionale, il Comune stesso si sta attrezzando per acquistarle per tutti i cittadini.