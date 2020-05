Sant’Agnello. Apertura del cimitero

Ad accogliervi troverete un agente del la protezione civile comunale, che vi indica il percorso protetto, si entra da giù e si esce da sopra, vi offre i guanti se non li avete, e vi indica il gel disinfettante per le mani. La sorpresa è comunque le grande sistemazione e pulizia, in attesa dopo due mesi di chiusura. Il vice sindaco Giuseppe Gargiulo accoglie l’inviato di Positanonews, concedendo cortese intervista esclusiva, in cui si spiega e chiarisce orari e problematiche.