Sandro Abbondanza, ex azzurro, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live:

“Il miglior allenatore del Napoli nel decennio 1970-80? Ho giocato soltanto Chiappella, con Vinicio feci soltanto la preparazione estiva, poi me ne andai via a novembre. Con Pesaola ho fatto un’amichevole a Bari, mi sembra. Il Petisso era quello più simpatico e sveglio, ma il mio preferito è sicuramente Vinicio: ha portato qualcosa di nuovo anche dal punto di vista della preparazione, effettuata a ritmo sostenuto. Facevamo gli scatti in salita. C’era l’allenamento del mercoledì mattina con la palla che era pazzesco. Ha portato un gioco ed è stato il primo coraggioso. Sono per Vinicio anche se con lui non ho avuto un buon rapporto. Tra Milik e Mertens tratterrei Mertens, è difficile trovare un giocatore così forte alla sua età”.

Sandro Abbondanza un mito al campo Italia … in passato ha deliziato i tifosi del Sorrento con dribbling e punizioni nonchè assist e goals. Una mezzala talentuosa che ha lasciato tanti ricordi sul campo in terra battuta. Tanti amici ricordano le sue bizzze sul campo di gioco quando ubriacava avversari ed arbitri. Un amico di Sorrento e di Positanonews.