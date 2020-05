San Vito Positano chiude al Settimo posto, il Costa d’Amalfi al terzo . Tutti i dati

San Vito Positano chiude al Settimo posto, il Costa d’Amalfi al terzo . La Lega Nazionale Dilettanti ha appena dato ufficialità della chiusura di tutti i campionati dilettantistici, nazionali e regionali. In Campania Positanonews si occupa di Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, per la Divina abbiamo il Positano in Promozione e il Costa d’Amalfi in Eccellenza, rispettivamente settimo e terzo, entrambe le squadre torneranno a giocare nei rispettivi campionati l’anno prossimo, probabilmente all’inizio senza pubblico, a dire il vero per il San Vito Positano già è così, visto che il De Sica di Montepertuso non può ospitare, al momento, pubblico. La speranza è che ripartino per i ragazzi della scuola calcio secondo le regole. Entrambe le squadre hanno fatto un buon campionato, il Costa d’Amalfi stava quasi sfiorando lo storico colpaccio di avvicinarsi alla serie D, mentre il San Vito ha visto le ultime partite con il grande ritorno del Toro di Praiano Aldo Marino. Complimenti a entrambi .

San Vito Positano Promozione

Posizione attuale: 7°

Giocate: 24

Gol segnati: 28

Gol subiti: 29

Differenza reti: -1

Media inglese: -14

Gol/partita: 1.2

Vittorie: 10

Pareggi: 4

Perse: 10

Età media: 25.5

Ammonizioni: 47

Espulsioni: 3

Capocannoniere:

A. Marino (8)

M. Marzocchella (8)

Costa d’ Amalfi Eccellenza

Posizione attuale: 3°

Giocate: 27

Gol segnati: 38

Gol subiti: 23

Differenza reti: 15

Media inglese: -5

Gol/partita: 1.4

Vittorie: 13

Pareggi: 9

Perse: 5

Età media: 24.8

Ammonizioni: 50

Espulsioni: 4

Capocannoniere:

M. Lettieri (8)