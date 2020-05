Il saluto delle Capitanerie di Porto ai lavoratori del mare

Il Corpo delle Capitanerie di porto, quale segno di vicinanza al mondo dello shipping e a tutti i lavoratori del mare che svolgono un lavoro duro e impegnativo a sostegno del Paese, ha deciso di aderire a tale iniziativa invitando i propri Comandi, sparsi lungo gli 8mila chilometri di costa, a far sì che le dipendenti motovedette, in servizio nella giornata del primo maggio, suonino le loro sirene alle ore 12 locali, all’unisono con quelle delle unità mercantili. La Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, comandata dal Capitano di Fregata Ivan Savarese, responsabile della costa dal Sarno ai Galli, non è stata da meno alla chiamata generale, lo vediamo in un bel video caricato sul canale dedicato di positanonews.