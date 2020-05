Salerno, sporta denuncia penale all’Asl per violazione della sorveglianza sanitaria

Cav. N. H. don Attilio De Lisa Cavaliere al merito della Repubblica Italiana e dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede – Vaticano che ha già avviato da prima la causa civile di servizio sanitario presso il Tribunale di Lagonegro (in attesa di Udienza Civile Giudice del Lavoro per il ripristino oltre la settimana scorsa presentata spontaneamente la denuncia penale presso l’Autorità competenti dell’Arma Comando Compagnia Stazione dei Carabinieri). Dal Comune di Sanza della Diocesi di Teggiano-Policastro il Sottoscritto quale dipendente di ruolo C.P.S. Inferimiere in possesso di requisiti anche per mansioni superiori di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie presso il Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri evidenziando avvenuto tutto dopo la mia idoneità da parte del Medico Competente all’ufficio gestione delle attività ambulatoriali della Direzione Sanitaria e con tutto idoneo permanente con limitazioni prescritte indirizzato per carenza del personale nel Reparto Chirurgia Generale dal Direttore Sanitario Mario Rocco Calabrese quindi subendo da 18 mesi l’abuso di potere con violazione amministrativa del art. 41 DLgsvo 81/2008 sorveglianza sanitaria del Medico Competente oltre il pubblico ufficiale non ha risposto alla mia missiva nei termini di legge penale.

Nel frattempo con tutto che sono arrivati nuovi infermieri e le mie condizioni cliniche sono peggiorate tutto tace a mio sfavore dovuto proprio per merito dell’implicazione Direzione Sanitaria-Reparto Chirurgia-Ufficio Personale che continua a trattenermi li senza tener conto di tutti i miei peggioramenti derivati-dovuti proprio all’ordine di servizio subito.

Infine la Direzione Generale dell’ASL Salerno è stata messa al corrente sia della causa civile che della denuncia penale in corso dovute proprio alla violazione di legge subita e continua ad andare avanti nei miei confronti danneggiandomi.