Salerno, sequestro di droga nella movida: la Polizia arresta uno spacciatore

Nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree urbane interessate dalla c.d Movida, nella serata di ieri 29 c.m., personale della Squadra Mobile – Sezione Criminalità Diffusa ha tratto in arresto, DE SIO Gerardo in oggetto indicato, censurato, perché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo Cocaina e Eroina, in violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/90, accertato in Salerno. Nel corso di un servizio di appostamento nel centro cittadino di Salerno , si notava un andirivieni di giovani e dopo un breve appostamento si riconosceva il noto pregiudicato per reati specifici DE SIO Gerardo e una donna anch’ella nota alle forze di polizia che, accortasi della presenza dei poliziotti, si allontanavano frettolosamente. Si decideva pertanto di bloccarli e dalle successive perquisizioni personali alla quali sono stati sottoposti, il DE SIO Gerardo veniva trovato in possesso di nr. 13 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per complessivi gr.2,14 e nr. 15 dosi di tipo Eroina per complessivi gr. 2,01. Inoltre lo stesso veniva trovato in possesso di € 40,00 in banconote di vario taglio, provento dell’illecita attività. Durante la perquisizione il DE SIO cercava di disfarsi della sostanza gettandola a terra mentre la De Luca negava ogni coinvolgimento Il DE SIO Gerardo veniva pertanto arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti mentre la donna veniva denunciata, in stato di libertà, per aver concorso nel medesimo delitto.