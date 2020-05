Salerno scontro vigili cittadini per le mascherine . Le norme sul Coronavirus Covid-19, prevedono l’obbligo delle mascherine, col caldo in tanti si sono riversati sul lungomare, ma non tutti avevano la mascherina

„Secondo una prima ricostruzione, pare che i caschi bianchi, impegnati a far rispettare le nuove normative anti-Coronavirus, abbiano individuato una donna seduta su una panchina, la quale sarebbe stata priva della mascherina di protezione che, in Campania, è obbligatoria. Di qui il controllo che poi, per motivi ancora da accertare, è degenerato in spintoni e insulti contro i vigili. Sul posto sono giunte anche le volanti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.“

Video dalla pagina facebook di Serena Cioffi