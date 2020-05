Salerno riparte senza ressa per la fase 2 Primi segnali di ripresa con l’avvio della fase 2. Le strade appaiono più affollate dei giorni scorsi. Senza comunque alcun assembramento. Ma non ci sono clienti nei bar che hanno ripreso l’attività in modalità da asporto, scrive Gianluca Sollazzo su Il Mattino. E restano chiusi parrucchieri ed estetisti. Le pasticcerie sono aperte solo per ordinazioni. La vita riprende, anche se in modo parziale, in una Salerno che esce dal lockdown duro dopo quasi due mesi. La piena ripresa è ancora lontana. Ma c’è più libertà di spostamenti e la città si ripopola.

LA SITUAZIONE

Lo si percepisce camminando per il Corso Vittorio Emanuele e transitando in auto lungo via Posidonia e via Trento, dove comunque la gran parte dei negozi resta con le serrande abbassate. La ripresa sarà graduale e con prudenza. E questo i salernitani lo hanno ben capito. Tutti a passeggio liberi ma con l’obbligo delle mascherine. Osservando una distanza responsabile. Nelle strade attivi i controlli delle forze di polizia che ha posto attenzione prevalentemente sul rispetto delle distanze in strada, alle fermate dei bus che viaggiano semi vuoti su Corso Garibaldi e sul Carmine, e davanti agli uffici postali. Il primo giorno di fase due si mette alle spalle due mesi di controlli serrati per il rispetto del divieto di spostamento. Gli ultimi sanzionati sono due salernitani che hanno addotto alla polizia municipale falsa dichiarazione sulle ragioni dei loro spostamenti: per i due trasgressori è scattata anche una denuncia penale per falsa attestazione.

IL BILANCIO

Dal 10 marzo la polizia municipale ha sanzionato 120 salernitani per passeggio e spostamenti non supportati da valide necessità, oltre 7mila i controllati in strada. Controlli che, adesso, devono adeguarsi alla nuova fase del contenimento delle epidemia: si può uscire senza fasce orarie obbligatorie per passeggiare individualmente, si può uscire per lavoro e per visitare un congiunto, e si può fare attività sportiva dalle 7 alle 8 e mezza di mattina. Una vita che riprende a piccoli passi. E in una città rimasta dormiente dai primi giorni di marzo c’è già la ripresa a pieno regime del traffico urbano, quello sì. Le strade si sono bruscamente riempite da Torrione al centro. Code e parcheggi nuovamente affollati a piazza della Concordia, piazza Mazzini e foce Irno: certo, non si tratta di una invasione di auto, ma di un implemento della circolazione legato all’ok agli spostamenti della nuova fase due. Il Comune questo lo aveva già previsto: ecco perché si prova a correre ai ripari puntando sulla mobilità green, cioè sulle biciclette, e cercando di chiudere la trattativa con la guardia di finanza per avere l’area del Genio Civile di via Porto da dove si sono ricavare almeno cento posti auto in centro.

GLI SPOSTAMENTI

Riprende anche la circolazione sui treni: massima attenzione ieri alla stazione ferroviaria di piazza Vittorio Veneto per l’arrivo di alcuni convogli da Roma, ben 17, che hanno fatto scalo a Salerno. I passeggeri scesi in stazione somo stati 60, di cui 11 residenti nel capoluogo. A tutti è stata misurata la febbre, per nessuno è stato necessario il test rapido. L’ultimo treno è arrivato a Salerno alle 19.20. Anche alle postazioni di parco Pinocchio e piazza Concordia nessun passeggero aveva la febbre. A verificare sul posto la situazione alla stazione di Salerno è stato il sindaco Vincenzo Napoli. «A parte i controlli che sono e rimarranno serrati da parte della Polizia municipale dichiara il sindaco – chiediamo ai nostri concittadini di essere responsabili. Chi arriva da fuori regione deve mettersi in quarantena volontaria. Le forze dell’ordine controlleranno che si venga rispettata questa disposizione. È necessario che, dopo i tanti sforzi fatti, non si comprometta la situazione». Poi aggiunge: «La Fase 2 non vuol dire liberi tutti, anzi, il coronavirus non è stato sconfitto. Bisogna evitare che si facciano passi indietro. Va usata sempre la mascherina e non fare assembramenti. Mi appello al senso civico dei miei concittadini ad essere responsabili e coscienziosi. Insieme ce la faremo». E da ieri si sono riaperti i cancelli della villa comunale, del parco del Mercatello, del parco Pinocchio, del parco del Seminario, del parco del Galiziano e del parco Buongiorno.