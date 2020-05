Salerno. Riaprono i negozi e il traffico, riattivata la ZTL. Riaprono i negozi ed è prevedibile anche una ripresa consistente del traffico stradale a Salerno. Il Comune ha predisposto, insieme alla riattivazione della Ztl nel centro storico, anche controlli più rigidi da parte degli agenti della polizia municipale e del personale di Salerno Mobilità per contrastare la sosta selvaggia. S’è registrato in questo periodo di lockdown, ovviamente, anche un calo delle contravvenzioni: secondo il Siope, il sistema degli incassi degli enti locali, a marzo i proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie hanno fatto incassare al Comune 87.124 euro. Mentre ad aprile e in 17 giorni di maggio l’incasso è pari a zero euro.