Salerno. Progetto Noi Ci Siamo, terminata la raccolta fondi!

PROGETTO #NOICISIAMO

E’ terminata la raccolta fondi!

Un doveroso #GRAZIE a tutti i contribuenti

L’ ASL Salerno ha ricevuto donazioni pari a circa € 900.000,00

di cui circa € 700.000,00 già spesi per presidi urgenti causa #coronavirus!

Desidero ringraziare tutti coloro che, con fattiva partecipazione, hanno contribuito a realizzare il successo della raccolta fondi “NOI CI SIAMO”, un progetto fortemente voluto da tutti.

Sono stati giorni di intenso lavoro e di straordinaria aggregazione, di confronto tra le diverse esperienze lavorative, personali e familiari, di appagante scambio di idee sotto il profilo tecnico professionale, ma ancor di più umano. Perché è nei “ritiri” che la squadra si costruisce; quella squadra che abbiamo voluto trasmettere nel corso delle nostre dirette e lungo tutto il percorso del #Progetto, attraverso le attività di lavoro e di confronto. Nel corso di questo, seppur breve, “ritiro” abbiamo avuto conferma che la nostra squadra possiede una marcia in più per affrontare la dura partita della #vita, perché ricca di personalità talentuose, capaci, creative e serie.

Desidero ringraziare tutti per la partecipazione copiosa agli “incontri tecnici” sulle tematiche #Covid19 nati dalle esigenze raccolte su tutto il territorio. Lungi dal voler essere esaustivi sulle materie, gli incontri hanno inteso offrire alcuni tra i più richiesti approfondimenti sulla #pandemia.

L’arte non è solo dipingere o disegnare… L’#arte è una qualsiasi capacità di esprimere sé stessi. Questo progetto è stato bellissimo, anche perché molti di noi abbiamo scoperto nuovi lati della nostra personalità. Una cosa che mi ha colpito molto, è stata la sintonia tra il Dott. Remo Palladino, il Maestro Espedito De Marino e l’Avvocato Walter Casciello, che hanno #collaborato per la realizzazione di questo spettacolare progetto. I primi ringraziamenti vanno, quindi, a Remo che è riuscito faticosamente a fare avviare un progetto per il quale ha #lavorato duramente. L’ #entusiasmo e la calma che ci ha trasmesso sempre, sono stati fondamentali per tutti i partecipanti. Ringrazio Espedito, il nostro esperto musicale, che fin dalla prima #diretta ha reso il progetto “armonioso” e interessante per tutti. Ringrazio Walter per tutti i consigli, per l’aiuto che ci ha dato e per la sua pazienza ogni volta che un nuovo #decreto nasceva. Grazie Benedetta per aver condiviso il progetto sui tuoi profili #social. Ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti nelle nostre dirette. Un ringraziamento speciale e doveroso, infine, alla #splendida Anna Maria che ha contribuito attivamente alla realizzazione dell’intero progetto. Grazie a tutti quanti per la meravigliosa esperienza, e credo che il progetto #NOICISIAMO rimarrà per sempre nel cuore di ognuno di noi, come questa foto!

Foto: Dott.

Remo Palladino

Lui c’è, e ci sarà per #SEMPRE per tutti i suoi pazienti…

Il nostro #EROE da molti anni prima della pandemia!

Francesca Palladino Palladino Marco Alessandra Tumolillo Roberto Coppola Giuseppina Rossi Francesco Faiella

Gelateria Primavera

Antonio Colantuono

Di Mauro Giuseppe Angelo Esposito Criscuoli Gaetano

GRAZIE GIGIO DONNARUMMA PER IL SOSTEGNO!

Ricordo che l’asta di beneficenza della maglia de #Milan calcio del portiere Gigio Donnarumma terminerà lunedì alle 20:00 e che sono già stati offerti € 1.000,00

CHI OFFRE DI PIU’ ?

Con i fondi raccolti dall’asta della maglia saranno acquistati #termoscanner per i reparti dell’ Ospedale Umberto I – Nocera Inferiore SA

GRAZIE