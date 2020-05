Salerno nuovo positivo dopo il caso di Cava de’ Tirreni

Un nuovo infetto a Salerno città: giovane positivo in isolamento obbligatorio

Dopo una lunga tregua iniziata più di venti giorni fa, praticamente a fine aprile, ieri si è registrato un nuovo contagio a Salerno città. Si tratta di un giovane, risultato positivo all’esito del tampone, ma per il quale – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – non è stata necessaria l’ospedalizzazione. E’ stato disposto, come da protocollo, l’isolamento obbligatorio a casa per 14 giorni. E’ il secondo caso nel Salernitano, in queste ultime ore, dopo il positivo registrato a Cava de’ Tirreni