Salerno. Polizia arresta spacciatore

Nella serata del 2 maggio 2020, personale della Squadra Investigativa del Commissariato P.S. di Battipaglia, a seguito di pregressa attività info-investigativa, nel Comune di Montecorvino Rovella procedeva al controllo di un’autovettura e del suo conducente L.D.D., di anni 34, pluripregiudicato, residente in Napoli ma di fatto domiciliato in detta cittadina.

Da subito, il soggetto si mostrava timoroso e agitato tanto da insospettire il personale operante che, nella fattispecie, decideva di sottoporlo a perquisizione personale. Lo stesso veniva trovato in possesso di circa 11 grammi di cocaina e di 219 grammi di marijuana, sostanza stupefacente rinvenuta nelle parti intime. Le successive operazioni consentivano di rinvenire la somma di 550 euro in contanti, ritenuta dagli inquirenti il profitto dello spaccio, nonché 220 euro in banconote risultate false e un manganello telescopico.

L’indagato, dopo le formalità di rito, veniva associato alla Casa Circondariale di Fuorni – Salerno.

Prima di lasciare il Commissariato, all’arrestato veniva altresì contestata la violazione amministrativa prevista per chi non rispetta i parametri dei Decreti anti Covid 19.