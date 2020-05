Salerno, Operazione Tortuga della Guardia di Finanza: coinvolti due amalfitani

Questa mattina alle prime ore dell’alba, oltre 250 militari della Guardia di Finanza di Salerno, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, nelle province di Salerno, Avellino, Caserta e Napoli: 69 soggetti sono ritenuti responsabili a vario titolo, di reati commessi nel Porto commerciale di Salerno.

Tra i soggetti dell’operazione denominata “Tortuga”, sono coinvolti anche due persone di Amalfi: A.E., funzionario doganale, finito con altre 39 persone agli arresti domiciliari e P.A., spedizioniere che insieme ad altre 20 persone, dovranno rispettare il divieto di dimora nel comune di Salerno.

Il provvedimento cautelare emesso riguarda 17 funzionari doganali, 6 funzionari sanitari, 22 spedizionieri doganali, 10 operatori portuali, 2 avvocati, un dipendente amministrativo in servizio presso la Procura della Repubblica di Salerno, un militare della Guardia di Finanza e 10 privati. I reati contestati sono peculato, corruzione, favoreggiamento personale, falso, traffico di influenze illecite, accesso abusivo a sistemi informatici, ricettazione, contrabbando e traffico internazionale di rifiuti.

Nell’area portuale salernitana era celato un sistema di corruzione, al cui vertice c’erano l’ex direttore ad interim e il vice direttore della dogana di Salerno. Coinvolti 17 componenti dell’ufficio delle dogane di Salerno. L’indagine nasce il 16 aprile del 2018 grzie ad una segnalazione dell’Olaf (Ufficio Europeo Anrifrode). Sono state eseguite 84 perquisizioni tra le province di Napoli, Caserta, Avellino e Napoli, con 87 indagati per un centinaio di capi d’imputazione a loro carico.

Tra i 58 episodi rilevati in circa 2 mesi di indagini, è emerso quello relativo ad una partita di tabacco, che aveva viaggiato via terra e risultava imbarcata a Salerno: la merce veniva sottratta dai container e, con la complicità di funzionati compiacenti, l’operazione, sulla carta, risultava chiusa. La vendita del tabacco ha fruttato un’evasione di oltre 1 milione di euro. I funzionari corrotti solitamente miravano alla sottrazione di beni come frutta secca e fresca, tshirt e prodotti di bellezza: in un intercettazione, una donna è stata invitata a visitare il container per verificare le disponibilità di un prodotto di una determinata azienda.