Da Salerno a Maiori in auto, due fidanzatini multati: controlli rigidi per la fase 2 in Costiera amalfitana

A partire dal 4 maggio, tra i congiunti che si possono incontrare vi sono anche le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, ovvero i fidanzati. Ma, ovviamente, non ci si può dedicare a gite fuori porta, come nel caso della giovane coppia salernitana intenta a trascorrere il weekend in Costiera amalfitana. I giovani, sottoposti a controlli dai carabinieri, erano diretti a Maiori, e sono stati multati dai militari con una sanzione di centinaia di euro ciascuno.

I rigidi controlli anche per questa fase due non consentiranno di spostarsi se non per le motivazioni riportate nell’ultimo decreto ministeriale che, ricordiamo, consente le uscite solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto.

Sono ancora severamente vietati gli spostamenti verso le seconde case poichè “Spostarsi alla seconda casa – spiega il governo – non è una necessità”, ragion per cui i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, guidati dal Capitano Umberto D’Angelantonio, sono sempre all’attivo per monitorare i varchi di accesso alla Costiera amalfitana, a partire dal Valico di Chiunzi costantemente sorvegliato, fino a Vietri sul Mare, Positano e Agerola.