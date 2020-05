Salerno in festa per la traslazione delle reliquie di San Matteo. Santa Messa in diretta

Salerno festeggia oggi, 6 maggio, la ricorrenza della Traslazione di San Matteo, patrono della città, proprio nel giorno in cui le spoglie del Santo entrarono a Salerno.

Quest’anno la celebrazione non sarà come quelle degli altri anni, ma verrà adattata al rispetto delle norme finalizzate al contenimento del contagio da Coronavirus.

Alle ore 19.00 l’Arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi celebrerà la Santa Messa nel Duomo di Salerno, ovviamente senza la presenza fisica dei fedeli. Ma il rito religioso potrà essere seguito in diretta su Telediocesi.

Ma cosa rappresenta questa data a livello storico?

Nel quinto secolo le spoglie di San Matteo furono portate nella città di Velia dove rimasero per quattro secoli. Il monaco Atanasio, rinvenute le spoglie nei pressi di una fonte termale della città, decise di portarle nella piccola chiesa di San Matteo a Casal Velino in Cilento ma, dopo poco, vennero nuovamente spostate per essere custodite nella cattedrale di Capaccio. Qui rimasero fino al 6 maggio 954 quando il corpo di San Matteo venne traslato a Salerno.