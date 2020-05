Salerno. Continuano i controlli della Guardia Costiera: anche oggi sequestrati attrezzi per contrastare la pesca illegale.

Anche nella giornata di oggi, durante la consueta attività di polizia marittima nelle acque di giurisdizione, la Guardia Costiera di Salerno ha sequestrato attrezzi usati per la pesca illegale nelle acque antistanti il litorale del Comune di Pontecagnano Faiano.

Gli uomini della Capitaneria di porto di Salerno, a bordo della dipendente motovedetta, hanno rinvenuto in mare numerosi attrezzi da pesca posizionati illecitamente da ignoti e privi degli elementi di segnalazione. Gli attrezzi costituivano un pericolo per la sicurezza della navigazione ed un danno per l’ambiente.

La Capitaneria di porto di Salerno raccomanda ancora una volta di attenersi alle disposizioni vigenti in materia di pesca, salvaguardia dell’ambiente marino e sicurezza della navigazione, prima di intraprendere le attività connesse agli usi del mare.