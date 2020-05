Salerno. 50 anni di sacerdozio per don Michele Pecoraro parroco del Duomo di Salerno, ha tagliato il traguardo dei 50 anni di sacerdozio. E lo ha fatto ieri senza alcuna festa, come impongono le regole per il contenimento del Covid 19 – limitandosi a cantare e a concelebrare la messa – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – insieme all’arcivescovo Andrea Bellandi. Era stato ordinato sacerdote da Papa Paolo VI a San Pietro il 17 maggio 1970: dal 3 agosto 2015 è il parroco della Cattederale di San Matteo, dopo aver guidato per tanti anni la comunità di San Bartolomeo a Capezzano