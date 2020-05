Sabato aprono stabilimenti balneari e ok al diporto Nautico in Campania.

De Luca dà il via libera a spiagge e nautica da diporto con sbarco sulle isole: riaprono i lidi

Venerdì 22 Maggio 202022:57

Il presidente della Regione Campania VIncenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Da sabato 23 maggio è consentita la riapertura degli stabilimenti balneari e l’accesso nelle spiagge libere con le condizioni fissate dai piani di sicurezza comunale. E consentita la riapertura delle attività di noleggio di biciclette, scooter, risciò, ciclocarrozzelle, monopattini elettrici, sedway e simili.

È consentita l’attività di nautica da diporto su mezzi privati, anche da parte di soggetti non appartenenti al nucleo familiare convivente e residenti o domiciliati nella regione Campania, con utilizzo dei posti ridotto in tale caso del 25% rispetto al massimo consentito dal libretto di navigazione, al fine di assicurare un adeguato distanziamento a bordo; a modifica di quanto disposto dall’ordinanza del 17 maggio 2020, è consentito lo sbarco sulle isole con mezzi privati da diporto, limitatamente alla mobilità infraregionale, relativa ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio regionale.

A decorrere da lunedì 25 maggio è consentito l’esercizio degli Zoo regionali (Zoo di Napoli e Zoo delle Maitine), a condizione del rispetto dei Protocolli, da trasmettersi da parte degli esercenti interessati ai Comuni e ai Dipartimenti di prevenzione delle Asl.