Ripartono i lavori edili, il presidente Ance/Aies: “In Costiera amalfitana si paga un extra per le opere pubbliche”

Non nasconde la sua soddisfazione, e quella dell’intera categoria, il presidente dell’Ance/Aies Salerno, Enzo Russo, le cui parole sono riportate da Gaetano de Stefano, per il quotidiano La Città di Salerno. «È un provvedimento importante – evidenzia – e atteso da tutta la categoria. La trattativa è stata condotta dal presidente regionale dell’Ance, che si è fatto portavoce di tutte le richieste provenienti dal territorio». E, per quanto riguarda il Salernitano, nel nuovo prezzario ci sono delle novità sostanziali, che riguardano una parte specifica della provincia.

«È stata riconosciuta – puntualizza Russo – la grande battaglia portata avanti dall’Ance Salerno, di prevedere un’ulteriore maggiorazione, pari al 10 per cento, per le opere pubbliche in Costiera amalfitana». In pratica, per gli interventi pubblici sulla Divina, rispetto al tariffario campano, sarà applicato un surplus. «Questo perché – spiega Russo – la Costa d’Amalfi è stata considerata alla stessa stregua di una zona disagiata ». Russo, altresì, mette in risalto come un altro dei risultati raggiunti sia quello del previsto rimborso delle spese per i dispositivi di sicurezza. «Saranno risarcite alle imprese – chiarisce il numero 1 dei costruttori salernitani – le spese previste per contrastare l’emergenza, previa, però, la presentazione delle fatture d’acquisto dei dispositivi».