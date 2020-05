Riparti con Vietri: uno spot per ripartire della Città della Ceramica – VIDEO

A Vietri sul Mare è stato realizzato uno spot per raccontare di come, anche nella Città della Ceramica, c’è tanta voglia di ripartire. S’intitola “Riparti con Vietri”, il video di un minuto e mezzo realizzato dal Comune, in cui viene mostrato un paese in cui tutti gli esercenti sono pronti ad accogliere i visitatori alle porte della Costa d’Amalfi.

“Si alzano le saracinesche, si riaprono le porte e si portano a termine gli ultimi lavori – ha commentato il sindaco Giovanni De Simone – Vietri è pronta per ripartire e attende i suoi visitatori… in estrema sicurezza!”. La Costiera Amalfitana sta mettendo in campo tutte le energie, per poter riemergere dopo il lockdown.