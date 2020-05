Una riflessione di Eugenio Lorenzano: in questo periodo spopolano i pennivendoli ed i vocivendoli

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione di Eugenio Lorenzano:

É veramente scandalosa la stampa occidentale. Avevano piu volte ripetuto che Kim Jong Un fosse morto, che si stesse aspettando solo il momento opportuno per comunicarlo o che nella migliore delle ipotesi fosse già cerebralmente morto in ospedale. Invece é riapparso sorridente e dimagrito. Sono apparse diverse bufale da vari siti vergognosi che andrebbero chiusi a riguardo della morte del presidente Nicaraguense Ortega in un incidente aereo, della morte per suicidio dell’ex presidente uruguayano Pepe Mujica, del tentato suicidio del presidente boliviano Evo Morales, e bufala delle bufale l’esitoso golpe tentato ai danni di Chavez nel 2004, pari pari annunciato dal tg3( che veniva chiamato Telekabul all’epoca…. sic!). Lungi da me dal difendere l’operato del leader nord-coreano…. ma a chi giova questo mare di puttanate (mi perdoneranno le meretrici) ufficializzate e diffuse non solo dai social ma ancor più dai mass-media ufficiali. Fatto sta che chi non è organico o asservito agli interessi del neoliberismo e dell’imperialismo occidentale deve subire questo mare di “palle” . Il mio é solo un invito alla riflessione. In un paese serio e veramente democratico i giornalisti e gli addetti alle notizie andrebbero licenziati a calci nel sedere e magari anche denunciati, costituendosi parte civile. Credo che in occidente vi sia una casta ancora peggiore di quella dei politici …. ovvero quella dei giornalisti…. pardon dei pennivendoli e vocivendoli.