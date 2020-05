Rientro in Campania dal Nord: quasi 200 passeggeri a bordo del frecciarossa

Code ordinate di passeggeri ai controlli per il primo treno delle 7,10 in Stazione Centrale. Sono 192 i passeggeri imbarcati sul Frecciarossa – come riporta Repubblica.it – che è partito da Milano per Napoli con 4 minuti di ritardo. La fase di controllo dei passeggeri si è svolta correttamente con le persone distanziate e tutte dotate di mascherina. La maggior parte dei passeggeri era diretta in Campania e in Puglia. Questi ultimi cambieranno treno a Roma per raggiungere la loro regione.