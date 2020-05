Rientri dal Nord in Campania. Arrivano i primi dati: al casello di Caserta Sud su 60 test rapidi, 14 sono risultati positivi al Covid-19

Oggi inizia la Fase 2 ed a preoccupare la Campania sono i tanti rientri previsti dal Nord. I controlli alle stazioni ed i posti di blocco ai caselli autostradali sono serrati. A tutti viene misurata la temperatura corporea e, nel caso risultasse superiore a 37.5, si procede con il test rapido. I primi dati pervenuti dal posto di blocco effettuato al casello autostradale di Caserta Sud, al confine con Napoli, non sono confortanti. Infatti, su 60 persone sottoposte a test rapido ben 14 sono risultate positive. Per queste persone e per tutte le altre che risulteranno positive al test rapido, si attende il risultato del tampone per avere la certezza di trovarsi di fronte ad un caso di Covid-19. I controlli continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni con l’intento di scongiurare l’aumento dei casi di Coronavirus nel territorio campano.