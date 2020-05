#riaccendiamoSORRENTO. La Comunità ecclesiale di Sorrento aderisce all’iniziativa

La Comunità ecclesiale delle Parrocchie dell’Unità pastorale di Sorrento aderisce “con convinzione ed entusiasmo” all’iniziativa del Comune di Sorrento e di Confcommercio #riaccendiamoSORRENTO, in programma per domani, 16 maggio, alle ore 20 e trenta. Negozi, bar, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari ed altri esercizi pubblici, riaccenderanno le luci delle vetrine e dei locali, come segnale di ottimismo per il futuro dell’economia locale, messa in ginocchio dall’emergenza Covid-19.

“Vogliamo in questo modo semplice e gioioso provare a farci vicini alla comunità sorrentina, particolarmente ai tanti che soffrono i gravi contraccolpi sociali, economici e lavorativi della pandemìa da Covid19 che sta affliggendo l’umanità intera e che mette a dura prova una comunità come la nostra che fa dell’impresa turistica e del relativo indotto la fonte principale di sostentamento di gran parte delle famiglie di questa terra – spiega don Carmine Giudici, coordinatore dell’Unità pastorale di Sorrento – Alla nostra preghiera, continua, perseverante e appassionata, e agli interventi che come Caritas cittadina stiamo attivando con particolare premura e attenzione verso “i più poveri tra i poveri”, si accompagna questo piccolo ma sincero segno di solidarietà e di vicinanza che risuonerà sabato con il suono delle campane delle nostre chiese. E’ il nostro modo semplice e antico per far arrivare a tutta la comunità la “voce” benevola e amica di Dio e del suo popolo”.