Regione Campania, il trekking è attività sportiva. Ecco le indicazioni

Anche la Regione Campania ha chiarito la propria posizione sul trekking. Con buona pace di chi ama la montagna, l’escursionismo rientra tra le attività sportive, pertanto dovrà essere svolto secondo le ordinanze emesse dal Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, che consentono questo tipologia di pratiche nella fascia oraria che va dalle 6:00 alle 8:30 senza l’obbligo di utilizzo della mascherina (da tenere comunque con sé), per favorire l’attività fisica in salute.

Le passeggiate montane potranno quindi svolgersi a tali condizioni: individualmente come per il jogging e rispettando la distanza interpersonale di almeno due metri. Bisogna quindi armarsi di buon senso e rispettare queste indicazioni, per ritornare in mezzo alla natura, ritornando a scoprire i sentieri del nostro territorio: dalla Costiera Amalfitana con il Sentiero degli Dei, la Valle delle Ferriere o il Sentiero dei Limoni, alla Penisola Sorrentina con il Sentiero di Punta Campanella o il Grande Anello del Faito.

Il Club Alpino Italiano ha fornito comunque un utile decalogo per un ritorno sicuro tra i monti, consigliando di non intraprendere percorsi troppo complessi, dopo quasi tre mesi di stop delle attività fisiche. Bisogna pianificare la propria uscita informandosi sulla tenuta dei sentieri, visto che mentre siamo stati a casa in molti casi non è stato possibile fare manutenzione sul territorio. Inoltre si consiglia di far sapere ad amici o familiari che si sta andando a percorrere un determinato sentiero in solitaria, in modo che possano esserci di aiuto.