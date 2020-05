Regione Campania, tamponi per il covid-19 anche nei laboratori privati?

Il presidente di Federlab Italia, Giuseppe Lamberti, intravede uno spiraglio. “Prendiamo atto della parziale “apertura” – scrive in una nota, pubblicata dal quotidiano “Le Cronache” – della Regione Campania in merito alla possibilità che, dopo i test sierologici, possa essere riconosciuta, ai laboratori privati specializzati campani, anche la possibilità di eseguire i tamponi naso-faringei per la diagnosi del Sars-CoV2″. L’Unità di Crisi di palazzo Santa Lucia non ha escluso (ma neanche confermato) che, di qui a breve, possa essere riconosciuta pure ai laboratori privati del territorio (con settori specializzati in citogenetica e biologia molecolare), la possibilità di eseguire, insieme ai test “anticorpali”, anche i cosiddetti “tamponi”.