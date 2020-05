Regione Campania, piano economico a sostegno del comparto bufalino, del comparto florovivaistico e della pesca e acquacoltura

Pubblicato sul BURC la delibera con cui la Regione Campania ha dettagliato le misure straordinarie previste dal “Piano socio-economico per l’emergenza Covid-19” (approvato con DGR n. 170 del 7 aprile 2020) a sostegno delle imprese agricole, con interventi specifici a favore dei comparti bufalino e florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura.

L’Amministrazione regionale ha messo in campo 79 milioni di euro cosi suddivisi:

● 45 milioni per le imprese agricole (sotto forma di bonus a fondo perduto);

● 10 milioni per le imprese del comparto florovivaistico (sotto forma di contributi a fondo perduto);

● 19 milioni per le imprese del comparto bufalino (di cui 10 milioni sotto forma di contributi a fondo perduto per l’emergenza Covid-19 e 9 milioni, sempre come contributi a fondo perduto, per l’adozione di piani di biosicurezza);

● 5 milioni per le imprese della pesca e dell’acquacoltura (sotto forma di contributi a fondo perduto).

Nella prossima settimana saranno approvati gli avvisi pubblici con i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione e trattamento delle domande.

Piano socio economico Campania bufalino florovivaistico, agricoltura