Regione Campania, investimenti per la sanità: pronti 65 milioni per il nuovo l’ospedale della Costiera Sorrentina

Un investimento di quasi 120 milioni di euro per il potenziamento sanitario nella popolosa area dell’Asl Napoli 3 Sud che comprende 56 Comuni da Brusciano a Sorrento. È quanto annunciato dal governatore Vincenzo De Luca ieri mattina, nel corso dell’inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva realizzato al Covid Hospital di Boscotrecase in tempi record, come riporta Francesca Mari, Il Mattino.

L’investimento di quasi 120 milioni di euro della Regione, da quanto annunciato, sarà così suddiviso: la realizzazione del nuovo ospedale della Costiera sorrentina per 65 milioni; la ristrutturazione del Maresca di Torre del Greco per circa 6 milioni (gara in corso di aggiudicazione da Soresa); la ristrutturazione e l’ampliamento dell’ospedale di Nola con la realizzazione della Radioterapia per circa 25 milioni; la rifunzionalizzazione del San Leonardo di Castellammare per 10 milioni; la rimodulazione dell’ospedale di Gragnano per 5 milioni. In più altri 5 milioni di euro per l’ospedale di Boscotrecase. «La nuova terapia intensiva ha detto il direttore generale Gennaro Sosto – è una risposta al territorio, un intervento necessario per l’emergenza da Covid, ma che era già in programmazione per questa struttura e per la copertura dell’intera area in cui c’è una carenza storica di posti di rianimazione». Al Covid Hospital di Bosco, attualmente, sono ricoverati 32 pazienti positivi di cui soltanto uno è in rianimazione: un 43enne vittima di un incidente stradale in condizioni molto critiche.

Un reparto ultramoderno al secondo piano del nosocomio «Sant’Anna», con 12 posti letto più uno «contumaciale», cioè isolato per i casi più infettivi. I lavori, al via lo scorso 6 aprile, sono terminati in 36 giorni al costo di tre milioni e mezzo di euro; la nuova terapia intensiva consentirà di liberare il blocco operatorio, finora utilizzato per la cura dei malati Covid più gravi, per renderlo disponibile agli interventi chirurgici di cui necessitano i positivi al virus. Presenti al taglio del nastro, oltre al presidente De Luca, il direttore generale Asl Na 3 Gennaro Sosto, il direttore sanitario Gaetano D’Onofrio, il direttore amministrativo Giuseppe Esposito, il direttore di presidio Savio Marziani, i consiglieri regionali del Pd Mario Casillo e Loredana Raia e di Forza Italia Flora Beneduce, i sindaci di Boscoreale Antonio Diplomatico, di Boscotrecase Piero Carotenuto e di Torre Annunziata Vincenzo Ascione. «Un’altra prova di grande efficienza – ha commentato De Luca questo investimento è solo il primo pezzo di un progetto più ampio: quasi 120 milioni di investimenti (116.5) per il rilancio della sanità della Asl Napoli 3 Sud. Complimenti al direttore generale per aver completato questi lavori in tempi record con risultati visibili». Un commento anche sui dati del Coronavirus da aspettarsi in Campania dopo la riapertura del 4 maggio. «Io ho i brividi addosso ha detto il presidente – questo fine settimana sapremo se ci sono le ricadute, dopo la riapertura e dopo l’incubazione di due settimane. Ma siamo pronti a tutto. Se c’è responsabilità apriamo tutto, altrimenti chiudiamo. Noi dobbiamo combattere gli imbecilli doppi: quelli che non portano la mascherina e quelli che la portano appesa al collo come un ciondolo».