Regione Campania. 20mila professionisti hanno ricevuto il bonus da 1000 euro, domande ancora attive

Bonus 1000 euro professionisti in Campania: oggi altri 20mila pagamenti. I pagamenti sono già iniziati e oggi, 6 maggio, partiranno i bonifici per altri 20mila professionisti. Le domande potranno essere inviate fino alle ore 15 dell’8 maggio 2020, salvo proroghe. I bonus saranno erogati direttamente sui conti correnti dei beneficiari, anche attraverso l’acquisizione di dati da parte dell’Inps – per i lavoratori autonomi – e delle casse previdenziali private (per gli iscritti agli ordini professionali).

Circa 57mila quelle arrivate al 30 aprile. 2.300 professionisti hanno già ricevuto l’accredito: si tratta degli iscritti alle casse previdenziali dei Periti agrari e dei Ragionieri per i quali è stata riscontrata l’effettiva iscrizione. Da oggi via ad altri 20mila tra professionisti ed autonomi. Anche per questa misura la Regione ha seguito lo schema nazionale (per i 600 euro arrivati non senza difficoltà agli aventi diritto), utilizzando come per tutto il Piano i fondi nazionali del Fondo sviluppo coesione e quelli europei, rimodulati almeno per oltre 360 milioni dopo l’accordo con il ministro Provenzano.