REGIONE CAMPANIA: 133 MILIONI PER LE RETI FOGNARIE DI 49 COMUNI CAMPANI

Salerno, 16 maggio 2020 – Dichiarazioni dell’On. Franco Picarone, Consigliere regionale e Presidente della Commissione Bilancio e Finanze: “Approvato con delibera di giunta lo schema di accordo di programma quadro per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Regione Campania; Ente Idrico Campano.

Formalizzato l’elenco degli interventi di realizzazione o completamento delle reti fognarie dei Comuni della Campania oggetto di procedura di infrazione comunitaria. 49 interventi sulle reti fognarie per un totale di 172 milioni dei quali 133 milioni finanziati con risorse Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020. Un’azione indispensabile per il miglioramento del servizio idrico integrato e coerente con le priorità e gli obiettivi del Piano Operativo. Il risultato finale di un grande lavoro della Regione che con la sottoscrizione imminente dell’APQ con il Ministero dell’Ambiente potrà finalmente vedere realizzate le gare per affidare lavori importanti di risanamento ambientale e disinquinamento della costa, nonché l’interruzione delle procedure di infrazione europea”.

I 15 COMUNI SALERNITANI BENEFICIARI, GLI IMPORTI. LE OPERE