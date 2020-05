Ravello. Quando venne il presidente De Nicola, per avere pubblico si dovette aspettare la messa domenicale

Ravello, Costiera amalfitana. Una città deserta per la Abbagnato, commenta Roberto Palumbo a Positanonews

Al di là della situazione contingente, ricordo che Ravello e i ravellesi, forse per natura, a differenza di altre realtà che , per motivi veri o presunti accolgono personaggi di spettacolo etc., difficilmente si lasciano andare a palesi manifestazioni di esultanza e orgoglio, quando ospitano personalità di un certo calibro. La mia mamma mi ricordava che in occasione della visita del Presidente della Repubblica, De Nicola, l’allora sindaco dovette attendere la fine della messa domenicale per poter avere in piazza un po’ di ravellesi plaudenti . E allora non c’era il covid .