Ravello, tragica morte per anziana dopo essere precipitata dal balcone di casa

Questa mattina si è consumata una triste tragedia a Ravello, con un’anziana che è precipitata dal balcone di casa ed è morta. La 66enne, in preda ad un malore avrebbe perso i sensi, ed è caduta dal ballatoio nel giardino sottostante, dopo aver sfondato la staccionata in legno che cingeva il balcone. La donna viveva con il figlio ed il marito, è stato infatti quest’ultimo a lanciare l’allarme mentre era affaccendato in giardino.

Dal vicino ospedale sono arrivati tempestivamente i soccorsi, ma i medici del 118 sono stati costretti a constatare la morte della anziana signora, che soffriva di problemi cardiovascolari. Successivamente sul posto, sono giunti i Carabinieri della stazione di Ravello, per fare i rilievi del caso, al lavoro per ricostruire l’intera vicenda. E’ stato inoltre informato il magistrato di turno, che ha ordinato l’esame della salma. che si trova ancora in giardino.