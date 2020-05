Ravello. Il Sindaco ha risolto il problema della Fondazione “Sinergia col Comune”

Ravello (Salerno). Il Sindaco ha risolto il problema della Fondazione , causata dalla mancata sinergia ,ottenuta dopo tanti sforzi. Il Sindaco di Ravello, in Costiera Amalfitana, Salvatore Di Martino ci ha raaggiunti telefonicamente, informandoci di aver risolto il problema della Fondazione Ravello

“Dopo tanti mesi abbiamo raggiunto una sinergia con la Fondazione Ravello – ci ha detto- e siamo verso la soluzione. Si tratta di un risultato che ad altri forse dà fastidio. Le reazioni di queste persone, a cui questo successo può aver dato fastidio, sono inopportune in momenti come questo in cui dovremmo essere tutti coesi per affrontare l’emergenza Coronavirus Covid-19. Siamo riusciti a raggiungere questo traguardo grazie al lavoro della dottoressa Almerina Bove che ha fatto moltissimo nonostante l’emergenza che ci siamo trovati ad affrontare, che ha dovuto fronteggiare anche in quanto staff di De Luca alla Regione Campania. Un lavoro straordinario quello della Bove con la quale abbiamo trovato un’intesa con l’accoglienza di nostre proposte . Stiamo facendo dei grandi passi per risolvere cose che nessuno prima era riuscito mai a risolvere e dopo i mesi di immobilismo di Felicori. Questo non è il momento di fare certe polemiche inconcludenti, ma quello che va messo in evidenza è che siamo riusciti a raggiungere qualcosa di grande per la collettività e la comunità”.

Nei giorni scorsi Insieme per Ravello aveva inviato una nota in cui lamentavano il lungo commissariamento, Di Martino ha evidenziato come il precedente per tanti mesi non ha prodotto risultati concreti, mentre la Bove subito dopo insediamento si è ritrovata con l’emergenza coronavirus ed ha fatto comunque un buon lavoro in sinergia con l’amministrazione.