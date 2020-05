Ravello. Riapertura del mercato settimanale per i generi alimentari

Ravello, Costiera Amalfitana. Riapertura del mercato settimanale per i generi alimentari. Riportiamo di seguito l’avviso appena apparso sulla pagina Facebook del Comune di Ravello:

PARZIALE RIAPERTURA MERCATO SETTIMANALE

Si porta a conoscenza della cittadinanza che, a partire da domani, martedì 12 maggio, RIPRENDERÀ il MERCATO SETTIMANALE presso il Parcheggio Duomo, con i SOLI venditori di GENERI ALIMENTARI.

L’area sarà preventivamente sanificata, tutti gli operatori preposti alla vendita saranno sottoposti ad uno screening all’ingresso, gli stend per la vendita saranno posti ad opportuna distanza, gli accessi da parte degli utenti saranno, ove necessario, sottoposti a scaglionamento, così come previsto dalle linee guida per le misure precauzionali per la riapertura dei mercati.