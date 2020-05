Ravello piange la scomparsa di Rosa Civale, domani i funerali nel Duomo della città

La città di Ravello in lutto per la scomparsa della signorina Rosa Civale. A darne il doloroso annuncio la sorella Maria, i fratelli Franchino ed Angelo, i cognati, i nipoti e tutti i parenti che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la dipartita.

I funerali si svolgeranno domano giovedì 14 maggio alle ore 16.00 nel Duomo di Ravello alla presenza di un massimo di 15 persone, così come previsto dal D.P.C.M. dello scorso 26 aprile.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.