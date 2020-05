Ravello, oggi riaperti i giardini della splendida Villa Cimbrone: quando Villa Rufolo? – VIDEO

Oggi hanno finalmente riaperto i giardini della splendida villa Cimbrone a Ravello. L’annuncio era stato dato qualche giorno fa. Nonostante la pioggia, è stata comunque un’apertura che segna qualcosa di importante, un segnale di ripresa dopo questi mesi di emergenza.

La Villa, ricordiamo, insieme a Villa Rufolo, rappresenta uno dei due gioielli di Ravello. Questa si trova nella parte alta, a circa 15 minuti a piedi dalla piazza principale. Splendida la passeggiata che porta al promontorio su cui sorge Villa Cimbrone, probabilmente uno dei più belli tra gli itinerari a piedi. Il complesso è costituito oltre che dall’edificio dal parco di circa sei ettari.

E fa specie proprio come per quanto riguarda Villa Rufolo ancora non vi siano indicazioni. Mentre riesce a riaprire un privato, non apre una struttura difatti pubblica come quella, nonostante tutti gli stipendi che continuino ad essere pagati. Ci auguriamo che al più presto possa riaprire anche Villa Rufolo.