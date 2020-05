Ravello. Oggi la Traslazione della reliquia del sangue di San Pantaleone nella nuova cappella, messa in streaming alle 18. Ecco quanto scritto sulla pagina Facebook del Comune di Ravello.

Oggi #Ravello ricorda la Traslazione della reliquia del sangue di San #Pantaleone nella nuova cappella, elevata come voto al santo patrono in seguito al terremoto che aveva colpito il Regno di Napoli nel dicembre 1631. A ricordo perpetuo di quel 16 maggio 1661, celebrato alla presenza delle autorità religiose e cittadine con grande concorso di popolo, la #Città fa memoria del santo patrono anche nella terza domenica di maggio, comunemente ricordata come il giorno della festa di “San Pantaleone di maggio”.

Questo pomeriggio, alle ore 18.00, il sindaco prenderà parte alla santa messa, che sarà condivisa in diretta streaming anche su questa pagina, in rappresentanza della Comunità.

*L’immagine è tratta dalle Conclusioni delle Università dei Nobili e del Popolo e del Parlamento Generale della Città di #Ravello (Sec. XVII).