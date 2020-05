Ravello. Oggi il primo incontro del sindaco con gli operatori turistici. A Ravello, in Costiera Amalfitana, la giornata di oggi 27 maggio 2020, a partire dalle ore 9.30, si sta tenendo il primo incontro pubblico del sindaco Salvatore Di Martino con gli operatori turistici, in attesa della ripartenza. Ospite dell’incontro, il quale avviene nello spazio aperto dei Giardini del Monsigore, è il dottor Pezzullo. L’incontro sarà diviso in orari diversi a seconda delle diverse attività: strutture alberghiere ed extralberghiere alle ore 9.30, bar e ristoranti alle ore 11.30, alimentari alle ore 14.00, altre attività commerciali alle ore 15.30.